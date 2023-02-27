Пассажира "принципиально" не пустили на борт со скрипкой за 5 миллионов долларов

Известный польский музыкант Януш Вавровский попал в необычную ситуацию. Авиакомпания запретила проносить на борт скрипку Страдивари стоимостью 5 миллионов долларов. Мужчина вынужден был добираться из Вильнюса в Варшаву на автобусе, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Mirror.



Польский скрипач-виртуоз Януш Вавровски летел домой после после выступления с Литовским национальным симфоническим оркестром. Сотрудница Polish Airlines "решила проявить принципиальность", заявив, что размер скрипки больше размеров разрешенной ручной клади. Она предложила отправить ее в грузовой отсек.



Януш Вавровский пытался объяснить, что это очень ценный музыкальный инструмент, не имеющий аналогов в мире. Но представительница авиакомпании в ответ только сказала: "Посмотрим, что с ней случится в грузовом отсеке". Музыкант вместо часа на самолете вынужден был добираться домой 8 часов на автобусе.



"Сперва я думал, что это злая шутка. Аэропорт был почти пуст, поэтому я совершенно не ожидал подобной проблемы. Когда выяснилось, что меня реально не пускают меня на борт, я был опустошен", - рассказывает музыкант.



Ценный инструмент стоимостью 5 миллионов долларов был куплен анонимным дарителем и подарен Польше в 2018 году к 100-летию независимости страны.



Как передает Mirror, авиакомпания позже связалась с музыкантом, чтобы сообщить, что они поменяли свою политику и теперь скрипки разрешены на всех рейсах LOT Polish Airlines. Они извинились и возместили Вавровски стоимость билетов на самолет и автобус.