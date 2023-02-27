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В Турции обрушились несколько поврежденных зданий из-за нового землетрясения

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 15:19
В Турции обрушились несколько поврежденных зданий из-за нового землетрясения
Фото: Twitter/AFADBaskanlik
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в городе Ешилюрт провинции Малатья в 15:04 по времени Астаны. В утренние часы в городе Адыяман тоже произошло землетрясение магнитудой 5, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Ешильюртском районе Малатьи на глубине 7 км, сообщает Haberturk.

Помимо Малатьи, землетрясение ощущалось в соседних провинциях, таких как Кахраманмараш, Газиантеп, Адыяман и Шанлыурфа.

Некоторые поврежденные здания обрушились. О пострадавших пока не сообщается.

- Пока что жертв нет, но есть новости о том, что некоторые здания обрушились. Я тоже нахожусь в этом районе. Мы очень сильно это почувствовали. Это эффект того, что мы находимся близко к центру. Мы предупреждали, чтобы люди не входили в сильно поврежденные здания, - рассказал мэр города Ешилюрт Мехмет Чинар.

Поисково-спасательные команды отправились в регион и приступили к работе.


Источник: zakon.kz
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