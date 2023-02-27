Названы самые вредные продукты для еды натощак

Диетолог Наталья Круглова в беседе с агентством "Прайм" перечислила самые вредные продукты для употребления на голодный желудок, передает Tengri Life.



Специалист отметила, что здоровый человек может употреблять натощак любые продукты без каких-либо последствий, но из каждого правила все же есть исключения.



По ее словам, даже если проблемы со здоровьем незначительны, привычный для многих завтрак в стиле "кофе и круассаны" может обернуться неприятностями.



При заболеваниях желудочно-кишечного тракта следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок. К ним относятся цитрусовые, прежде всего, их сок. Они стимулируют выработку соляной кислоты, также после их употребления через некоторое время появится изжога, тянущие боли в области желудка, отрыжка.



Также не рекомендуется пить кофе, особенно если он крепкий и без добавления молока. Не стоит есть сладости и пить сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара.



Опасна может быть свежая сдобная выпечка. У ряда людей она провоцирует изжогу, тяжесть и вздутие.



"И, конечно, натощак врачи не рекомендуют пить алкоголь - это удар по всем органам и системам. Но с этим напитком и на сытый желудок лучше быть аккуратнее", - подытожила диетолог.