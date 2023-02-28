Ученые объяснили, как пережить ядерный взрыв, находясь в помещении

Ученые из Университета Никосии на Кипре провели исследование и подсчитали, как последствия ядерного взрыва могут повлиять на людей, укрывающихся внутри помещений, передает Tengri Life со ссылкой на Russian Traveler.



По словам авторов исследования, даже если человек находится на безопасном расстоянии от взрыва, он все равно может быть в опасности.



Когда ядерная бомба детонирует, она генерирует не только радиацию в виде яркого ослепляющего света и палящего жара, но и мощные ударные волны, которые могут распространяться на десятки километров. Именно эти ударные волны потенциально смертельны для людей, находящихся на достаточно безопасном расстоянии от места взрыва.



Ученые смоделировали взрыв атомной бомбы мощностью 750 килотонн. Для сравнения, бомба, сброшенная американцами на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн, а на Нагасаки - 25 килотонн. Таким образом, в среднем это примерно в 37 раз меньше, чем бомба в моделировании исследователей.



Боеголовка такой мощности, скорее всего, уничтожит все в пределах четырех километров, но у людей за пределами этого радиуса может быть шанс, если они укроются в правильном месте в прочной конструкции.



Авторы исследования рассчитали, как ударная волна будет проходить через здания, включая комнаты, стены, углы, двери, коридоры, окна и дверные проемы, на расстоянии от четырех до 50 километров от места взрыва.



Так, узкие карманы внутри зданий (дверные проемы и коридоры) могут действовать как аэродинамическая труба, ускоряя ударную волну до опасного давления, в 18 раз превышающего вес человеческого тела. Этого достаточно, чтобы сломать кости.



Поэтому при ядерном взрыве ученые рекомендуют избегать коридоров и держаться подальше от дверей, стараясь находиться в углах комнат без окон. Лучшее место - в дальней от взрыва половине здания, в помещении без окон. Но даже в передней комнате, обращенной к месту взрыва, можно быть в безопасности, если расположиться по углам стены лицом к взрыву.



Также имеет значение, в каком именно помещении вы находитесь. Например, бревенчатый дом - не лучшее месторасположение при ядерном взрыве.



"Если вы находитесь слишком близко к месту взрыва, мало что можно сделать. Однако на расстоянии строительные конструкции, особенно из камня, бетона или других прочных негорючих материалов, могут обеспечить некоторую степень защиты", - заявила профессор радиационной биологии в Университете штата Орегон Кэтрин Хигли.



Ученые надеются, что результаты исследования помогут в разработке ядерно-взрывостойких зданий в будущем.