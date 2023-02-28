Землетрясение зафиксировали в Таджикистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на some.kz.



Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС 28 февраля в 06:01 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.



"Эпицентр землетрясения расположен в 685 километрах на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости нет", - говорится в сообщении.



Ранее в 01:36 по времени Алматы подземные толчки случились в 470 километрах к юго-западу от Алматы на границе Китая и Кыргызстана.



Напомним, накануне в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,2.