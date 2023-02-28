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Землетрясение зафиксировали в Таджикистане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:50
Землетрясение зафиксировали в Таджикистане
Фото с сайта tengrinews.kz
Землетрясение зафиксировали в Таджикистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на some.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС 28 февраля в 06:01 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 685 километрах на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 10 километров.
Сведений об ощутимости нет", - говорится в сообщении.

Ранее в 01:36 по времени Алматы подземные толчки случились в 470 километрах к юго-западу от Алматы на границе Китая и Кыргызстана.

Напомним, накануне в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,2.


Источник: tengrinews.kz
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