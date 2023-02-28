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Новое землетрясение в Турции: пострадали более 100 человек

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Новое землетрясение в Турции: пострадали более 100 человек
Фото: Anadolu
В результате нового землетрясения в Турции 110 человек получили ранения, один человек погиб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Магнитуда землетрясения составила 5,6, по данным турецких властей, которые сообщили, что землетрясение произошло в провинции Малатья. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) определил магнитуду в 5,2 и сообщил, что землетрясение произошло на глубине 6,15 километра.

Власти заявили, что в результате подземных толчков обрушилось 29 зданий. Руководитель турецкого Президиума по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) Юнус Сезер сообщил, что спасательные команды были направлены в пять зданий в Малатье.

Генеральный директор AFAD по землетрясениям и снижению рисков Орхан Татар сказал, что за последние три недели в регионе произошло четыре самостоятельных землетрясения, а также более 45 афтершоков силой от 5,0 до 6,0 балла. Он назвал это "очень необычной активностью".

Накануне в восточном регионе Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки зафиксировали в 9 утра по местному времени.


Источник: tengrinews.kz
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