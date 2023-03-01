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Умер легендарный французский футболист

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Умер легендарный французский футболист
Фото из доступных источников
В возрасте 89 лет умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен, передает Tengri Sport со ссылкой на L'Equipe.

В историю футбола он вошел, в частности, как рекордсмен по числу голов в ходе игр одного чемпионата мира. На турнире 1958 года в Швеции он забил 13 мячей.

На протяжении карьеры игрока Фонтен выступал за "Касабланку" из Марокко, а также за французские "Ниццу" и "Реймс". Достижения в качестве игрока: чемпион Франции (1956, 1958, 1960, 1962), обладатель Кубка Франции (1954, 1958), обладатель Суперкубка Франции (1958, 1960), лучший бомбардир чемпионата Франции (1958, 1960).

В футболке сборной Франции Жюст провел 21 матч и сумел забить 30 голов.


Источник: tengrinews.kz
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