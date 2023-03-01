В возрасте 89 лет умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен, передает Tengri Sport со ссылкой на L'Equipe.
В историю футбола он вошел, в частности, как рекордсмен по числу голов в ходе игр одного чемпионата мира. На турнире 1958 года в Швеции он забил 13 мячей.
На протяжении карьеры игрока Фонтен выступал за "Касабланку" из Марокко, а также за французские "Ниццу" и "Реймс". Достижения в качестве игрока: чемпион Франции (1956, 1958, 1960, 1962), обладатель Кубка Франции (1954, 1958), обладатель Суперкубка Франции (1958, 1960), лучший бомбардир чемпионата Франции (1958, 1960).
В футболке сборной Франции Жюст провел 21 матч и сумел забить 30 голов.
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