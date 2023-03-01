Президентские выборы в Турции: Эрдоган назвал дату

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы президента в Турции состоятся 14 мая, передаёт BaigeNews.kz.



Как пишет Reuters, в тот же день в стране пройдут и парламентские выборы.



Мероприятия не стали переносить из-за разрушительных землетрясений, унёсших жизни больше 45 тысяч человек.



Портал yenisafak.com уточняет, что исследовательская компания Areda Survey провела опрос граждан на тему: "За кого из кандидатов вы бы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?". 49,8 процента из трёх тысяч человек, которым был задан вопрос, выразили доверие Эрдогану. Кемаль Кылычдароглу занял второе место с 21,7 процента, а Мансур Яваш - третье место с 9,6 процента.