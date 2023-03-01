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США разместили "самолет Судного дня" в Европе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:49
США разместили "самолет Судного дня" в Европе
Фото:navy.mil
США перебросили "самолет Судного дня" E-6B Mercury в Европу. Об этом командование американских войск в Европе 28 февраля сообщило в Twitter, передает Tengrinews.kz.

Самолет E-6B Mercury, который выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США, приземлился в Исландии.



"Самолет E-6B Mercury Военно-морских сил США, подчиненный первому крылу Стратегического командования США, недавно прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности европейского командования вооруженных сил США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пребывания в Исландии члены экипажа самолета встретились с послом США и другими дипломатами и военными.

Также указывается, что на территории Исландии расположена авиабаза Кеблавик, которой пользуются в том числе вооруженные силы США. Американские военные находились там с 1941 по 2006 год, но затем покинули страну. Спустя 10 лет, в 2016 году США и Исландия подписали соглашение о возвращении на остров американских войск. Исландские власти объяснили этот шаг ухудшением ситуации с безопасностью в Европе.

E-6B Mercury - это американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США. Его еще называют "самолетом судного дня", так как он является воздушным командным пунктом, предназначенным для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении числа ядерных боеголовок. НАТО и США отреагировали на решение Кремля по ядерному договору, отметив, что решение России приостановить участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является безответственным и призвали Кремль пересмотреть свое решение.


Источник: tengrinews.kz
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