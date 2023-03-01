США разместили "самолет Судного дня" в Европе

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4 — U.S. European Command (@US_EUCOM) February 28, 2023

США перебросили "самолет Судного дня" E-6B Mercury в Европу. Об этом командование американских войск в Европе 28 февраля сообщило в Twitter, передает Tengrinews.kz.Самолет E-6B Mercury, который выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США, приземлился в Исландии."Самолет E-6B Mercury Военно-морских сил США, подчиненный первому крылу Стратегического командования США, недавно прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности европейского командования вооруженных сил США", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время пребывания в Исландии члены экипажа самолета встретились с послом США и другими дипломатами и военными.Также указывается, что на территории Исландии расположена авиабаза Кеблавик, которой пользуются в том числе вооруженные силы США. Американские военные находились там с 1941 по 2006 год, но затем покинули страну. Спустя 10 лет, в 2016 году США и Исландия подписали соглашение о возвращении на остров американских войск. Исландские власти объяснили этот шаг ухудшением ситуации с безопасностью в Европе.E-6B Mercury - это американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США. Его еще называют "самолетом судного дня", так как он является воздушным командным пунктом, предназначенным для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении числа ядерных боеголовок. НАТО и США отреагировали на решение Кремля по ядерному договору, отметив, что решение России приостановить участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является безответственным и призвали Кремль пересмотреть свое решение.