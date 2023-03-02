В ВОЗ предупредили мир о риске новой пандемии

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди в интервью газете El Pais предупредил мир о риске пандемии птичьего гриппа из-за того, что вирус приобретет способность распространяться между людьми.
«Существует опасение, что вирус (птичий грипп) приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому», — призвал специалист.
Пибоди отметил, что научное сообщество отслеживает вирусы и разрабатывает вакцины на случай их необходимости. Он указал, что новая вспышка птичьего гриппа спровоцирована особым типом вируса A (H5N1).
Эпидемиолог порекомендовал сохранять бдительность, особенно в вопросе защиты работников птицефабрик, а также призвал не подбирать мертвых или умирающих птиц, а также других животных.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что опасность со стороны вируса птичьего гриппа является достаточно серьезной. Поэтому ученые следят за тем, чтобы не пропустить момент, когда он приобретет способность передаваться от человека к человеку.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.