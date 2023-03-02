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Желтые и красные карточки начнут показывать туристам на Пхукете

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 09:51
Желтые и красные карточки начнут показывать туристам на Пхукете
Фото из открытых источников
На Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают красные карточки и удаляют с поля. Об этом сообщил генерал-майор иммиграционной службы тайской провинции Прапансак Прасансук, передает Tengritravel.kz.

Таким образом, иностранному туристу, нарушившему закон, правоохранители покажут желтую карточку. Об этом незамедлительно узнает посольство страны, гражданином которой он является. Путешественник продолжит отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят по причине "неблагонадежности".

Если во время своего отпуска он еще раз нарушит правила, то получит уже красную карточку. Это приведет к немедленному выдворению туриста из страны.

Между тем генерал-майор Прапансак Прасансук не рассказал, за какие нарушения туристам будут показывать карточки. При этом он уточнил, что чаще всего иностранцев наказывают за езду на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, а также работу в местном туристическом бизнесе без официального разрешения властей.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 10:37
На Пхукете

Почему не В Пхукете.
Примерно то же самое с Украиной.
 
 

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