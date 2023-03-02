Желтые и красные карточки начнут показывать туристам на Пхукете

На Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают красные карточки и удаляют с поля. Об этом сообщил генерал-майор иммиграционной службы тайской провинции Прапансак Прасансук, передает Tengritravel.kz.
Таким образом, иностранному туристу, нарушившему закон, правоохранители покажут желтую карточку. Об этом незамедлительно узнает посольство страны, гражданином которой он является. Путешественник продолжит отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят по причине "неблагонадежности".
Если во время своего отпуска он еще раз нарушит правила, то получит уже красную карточку. Это приведет к немедленному выдворению туриста из страны.
Между тем генерал-майор Прапансак Прасансук не рассказал, за какие нарушения туристам будут показывать карточки. При этом он уточнил, что чаще всего иностранцев наказывают за езду на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, а также работу в местном туристическом бизнесе без официального разрешения властей.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz