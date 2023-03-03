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Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса тайную камеру, которую никто не видел 4 500 лет

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 07:51
Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса тайную камеру, которую никто не видел 4 500 лет
© tum.de
Исследователи из Мюнхена, работающие в составе международной группы ученых, подтвердили наличие внутри пирамиды Хеопса тайной камеры. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Мюнхенского технического университета, передает Tengri Life со ссылкой на Deutsche Welle.

С помощью ультразвука, радара и эндоскопа ученым удалось доказать, что полость крупного размера, о наличии которой подозревали уже с 2016 года, действительно существует. Она расположена над первоначальным входом в пирамиду, который закрыт для публики.

Данная находка считается особенной, потому что пирамиду Хеопса как одно из семи чудес света очень подробно изучали на протяжении долгих лет.

Предположения о наличии тайной камеры появились в 2016 году на основании нескольких замеров, сделанных японскими и французскими специалистами. Теперь же находку удалось визуализировать.

Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса тайную камеру, которую никто не видел 4 500 лет


"Пирамиды являются объектом всемирного наследия. Поэтому мы должны быть особенно осторожными во время осмотра - чтобы не произошло никаких повреждений", - пояснил профессор Кристиан Гроссе. По его словам, ученым приходится работать только с измерительными приборами, которые не нанесут вреда поверхностям, в некоторых случаях - бесконтактно.

Исследователи обнаружили щель, в которую получилось вставить полый стержень. Это позволило проникнуть в полость и зафиксировать ее объем с помощью объектива. Тайная камера оказалась крупнее, чем предполагали ученые. Внутри нее не было обнаружено свидетельств человеческой деятельности. Группа ученых предполагает, что никто не видел эту комнату уже около 4500 лет. Дальнейшие исследования покажут, для чего именно использовалась эта камера.


Источник: Tengrinews.kz
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