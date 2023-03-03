В Аргентине расстреляли супермаркет жены Месси, оставив ему записку

В аргентинском Росарио неизвестные расстреляли супермаркет, принадлежащий семье жены футболиста Лионеля Месси, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал TN.



Инцидент произошел с 1 по 2 марта. Ранним утром к магазину подъехали двое мужчин на мотоцикле. Один из них открыл огонь и оставил записку с обращением к Месси.



«Месси, мы тебя ждем. Хавкин — наркоторговец, он о тебе не позаботится», — написано в ней.



В результате стрельбы никто не пострадал. Расследованием инцидента занимается полиция.



Известно, что 20 марта Месси должен приехать в Аргентину для участия в матчах сборной.