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Мужчина скрывался в пещере более 14 лет, ограбив заправку на 10 тысяч тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:19
Мужчина скрывался в пещере более 14 лет, ограбив заправку на 10 тысяч тенге
Фото из открытых источников
Житель Китая, ограбивший заправку на 23 доллара, 14 лет прятался в горной пещере, что бы сотрудники полиции не могли его найти. Об этом пишет Oddity Central, передает Tengritravel.kz.

Когда Лю Моуфу было около 30 лет, он совершил ограбление заправки вместе с двумя сообщниками. Воры, однако, обнаружили в кассе всего лишь 23 доллара (около 10 тысяч тенге), и разочарованные разошлись. Вскоре полиция арестовала подельников китайца, и тот решил скрыться, понимая, что власти без труда смогут отыскать и его.

Лю целыми днями прятался в лесу, пока полиция допрашивала его семью и обыскивала дом. В конце концов Моуфу поселился в горной пещере. Он начал охотиться и собирать ягоды, иногда возвращаясь в деревню, чтобы взять пищу и на несколько минут увидеть своих родителей.

Мужчина скрывался в пещере более 14 лет, ограбив заправку на 10 тысяч тенге


Семья Лю многократно убеждала его сдаться властям, но мужчина отказывался. Только в 2023 году он осознал, что не может так дальше жить, и добровольно сдался полицейским, которых сам привел в пещеру.

За 14 лет мужчина пропустил многие важные события в жизни своей семьи, такие как похороны отца, свадьба сына и рождение внука. Сейчас Лю находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.


Источник: Tengrinews.kz
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