Можно ли запивать еду водой? Врачи объяснили, какие напитки полезны и как их правильно пить

Люди боятся, что вода разбавит пищеварительные соки. Так ли это?



Сегодня в рубрике «Медликбез» наши новосибирские коллеги из NGS.RU спросили у врачей, не вредно ли после еды пить воду? А что насчет чая, кофе или алкоголя? Подробности — в материале.



Гастроэнтеролог, диетолог центра семейной медицины «Здравица» Ирина Федорченко уверена, что здоровым людям можно запивать еду, а также можно пить и до, и после еды:



— Лучше, если это будет вода или чай, другие напитки без добавленного сахара, не сильно горячие или холодные, без газа. Нужно хорошо пережевывать пищу, чтоб она была достаточно смочена слюной.



Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух тоже считает, что во время и после еды можно пить воду, кофе и чай. По ее мнению, это не приведет к разбавлению пищеварительных соков и не станет препятствием для переваривания пищи.



— Здоровая поджелудочная железа всегда вырабатывает достаточно пищеварительных соков. Употребление умеренного количества воды в процессе еды и по окончании ее приема, наоборот, поможет расщепить поступающие продукты и поспособствует усвоению питательных веществ. Вода улучшает пищеварение, что особенно актуально в зимние месяцы, когда многие склонны переедать, — замечает Екатерина Кашух.



Но, по ее словам, следует учитывать, что кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию организма, поэтому на каждую порцию этих напитков необходимо выпивать аналогичный объем воды. При этом рекомендуется отдать предпочтение обычной негазированной воде, а от сладких напитков отказаться — это источники лишнего сахара.



— Не забывайте о достаточном потреблении жидкости в холодное время года. Это поможет согреться, предотвратить обветривание кожи и избежать сухости слизистой носа, из-за которой снижается сопротивляемость организма респираторным инфекциям, — добавляет Екатерина Кашух.



Врач-терапевт многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Светлана Трунько замечает, что часто можно слышать слова о том, что запивать еду водой нельзя, потому что она снижает кислотность в желудке и нарушает пищеварение. Она отмечает, что пища переваривается в желудке около 4 часов, а вода в нем почти не задерживается и продвигается дальше в кишечник:



— Попадая в желудок, еда точно так же, как и простая вода, снижает кислотность, но в ответ на это железистые клетки желудка продолжают вырабатывать соляную кислоту до тех пор, пока уровень pH не достигнет нужного значения. Пить во время еды можно. Также существует мнение, что пищевой комок, проходя по пищеводу, должен быть достаточно влажным, чтобы не травмировать слизистую. При этом предпочтение лучше отдавать обычной негазированной воде.



Она согласна с мнением коллег о том, что в газировке, соках много сахара, а между водой, чаем или кофе большой разницы не будет.



— Однако два последних напитка у некоторых могут вызывать изжогу и метеоризм. Но небольшая оговорка в этой теме всё же есть: во время еды нельзя пить очень много — в таком случае желудок переполняется водой, нарушается ферментизация. Объем употребленной воды — не более 200 миллилитров за один прием, — резюмирует Светлана Трунько.