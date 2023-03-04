Вода - источник жизни. Алмаз Шарман о важности воды для нашей жизнедеятельности

О важности воды для нашей жизнедеятельности читателям Tengri Lifestyle рассказал Алмаз Шарман, президент Академии профилактической медицины Казахстана и член Американской ассоциации здравоохранения. Полную видеоверсию данного блога можно посмотреть на YouTube-канале "АЛМАЗные советы".



Не зря говорят о "фонтане молодости". Прием нужного объема воды омолаживает организм. Внешне это проявляется в сглаживании морщин и улучшении эластичности кожи.



Однако более важным является то, что прием воды улучшает работу головного мозга, а именно память и способность к умственной концентрации. Дело в том, что клетки головного мозга на 85 процентов состоят из воды. Это единственный орган человека, который постоянно находится в активном состоянии. Вода в клетках головного мозга играет при этом важную роль, участвуя в синтезе так называемых нейротрансмиттеров, которые обеспечивают умственную деятельность, функцию памяти и умственной концентрации.



Когда воды поступает мало, организм пытается использовать ее экономно, в основном направляя в наиболее важные органы. К ним относятся головной мозг, сердце, печень, легкие, почки. Это те органы, которые прежде всего нуждаются в воде, поскольку последствия нарушения их работы для организма очень серьезны. Однако из-за дефицита воды страдают другие органы и ткани, такие как кожные покровы, желудочно-кишечный тракт и суставы. При недостатке воды происходит нарушение функций именно этих органов, а также иммунной системы, защищающей нас от вирусных и бактериальных инфекций.



Одной из причин хронических заболеваний является сгущение крови. Прием достаточного количества воды предупреждает сгущение крови и образование тромбов в сосудах сердца и головного мозга. Тем самым вода предупреждает развитие инфарктов и инсультов – кровоизлияний в мозг.



Кроме того, повышенное артериальное давление обусловлено тем, что при недостатке воды происходит сужение кровеносных сосудов. При достаточном поступлении воды сосуды расширяются и давление приходит в норму. По этой причине одна из наиболее простых рекомендаций больным, страдающим повышенным артериальным давлением, – это принимать достаточное количество воды.



Нарушения работы суставов происходят потому, что в норме вода увлажняет их внутренние поверхности, обеспечивая подвижность костей. При недостатке воды хрящи суставов трескаются и разрушаются, вызывая боли. Особенно это характерно для позвоночника. Обезвоженные межпозвоночные диски могут сдавить нервные окончания, следствием чего являются болевые ощущения. Обычно это называют радикулитом.



Когда не хватает воды, нарушение пищеварения связано с недостаточной выработкой слюны, пищеварительных соков и слизи, покрывающей поверхность желудочно-кишечного тракта. Они в основном состоят из воды и защищают ткани от кислотного содержимого желудка. При недостатке воды такая защита страдает и происходит повреждение органов пищеварения.



Наконец, вода способствует снижению веса. Дело в том, что при ее недостатке происходит нарушение обмена веществ, ведущее к понижению температуры тела. Это компенсируется накоплением жировой ткани для согревания. Также считается, что прием воды подавляет аппетит за счет ощущения полноты в желудке.



Какую воду следует употреблять?



Большинство людей редко пьют обычную фильтрованную воду. Обычно предпочитают пить чай, кофе, соки и другие напитки. Просыпаясь, многие выпивают чашку чая или кофе. До обеда и во время обеда – обязательно чаепитие, бутылка колы или в лучшем случае стакан сока. После обеда и на ужин опять чаепитие и другие напитки. Мало кто знает, что кофеин, содержащийся в кофе и чае, а также сахар, делающий такими привлекательными подслащенные напитки и большинство соков, забирают воду из нашего организма. Тем самым в больших количествах такие напитки скорее наносят вред, чем приносят пользу. Вместо них лучше всего выпивать несколько стаканов обычной чистой воды.



Конечно, в идеале лучше всего пить чистую родниковую воду. В отсутствие родниковой или горной воды люди пьют воду из водопроводного крана, из бутылки, а некоторые сами фильтруют воду с помощью домашних фильтров. Вода из водопроводного крана содержит хлор и другие средства промышленной очистки, которые являются вредными для организма. Кроме того, даже промышленная очистка не всегда гарантирует отсутствие бактерий. Вода, которую продают в пластиковых бутылках, может таить в себе опасность таких токсичных примесей, как поливинил хлорид и бисфенол. Причем они накапливаются по мере хранения на полках продуктовых магазинов.



Поэтому лучше всего самим фильтровать воду и хранить ее лишь короткое время, и не в пластиковых контейнерах, а в стеклянных сосудах. Домашние фильтровальные устройства продаются в магазинах вместе с контейнерами и стоят относительно недорого.



Наиболее оптимальными являются так называемые щелочные фильтры, которые делают воду менее кислой, что более полезно для организма. Кроме того, некоторые щелочные фильтры видоизменяют молекулярную структуру воды, делая ее более плотной и энергетической. Такую воду называют гексагональной. Она лучше перемещается в тканях организма, способствует лучшему всасыванию пищевых веществ и удалению токсинов из организма.



Кислотные или щелочные свойства воды и других жидкостей определяются с помощью химического теста – рН. В шкале от 0 до 14 уровень рН 7,0 считается нейтральным. Все, что ниже 7,0, считается кислотным, а выше 7,0 – щелочным.



Кровь человека имеет постоянный уровень рН в 7,4, то есть обладает слабощелочными свойствами. К сожалению, у многих людей в крови накапливается много кислот, которые вымываются с мочой. Такие состояния ухудшают способности организма удалять токсины. Считается, что многие проблемы со здоровьем связаны с излишней кислотностью внутренней среды организма. Это может вызывать такие состояния, как хроническая усталость, боли в мышцах, суставах, а также более серьезные проблемы, такие как атеросклероз, рак, диабет, аутоиммунные и другие хронические заболевания.



Сколько нужно пить воды?



Итак, польза чистой воды очевидна. Теперь важно понять, сколько ее нужно пить. В среднем рекомендуется ежедневно выпивать полтора-два литра чистой фильтрованной негазированной воды. Однако это можно варьировать. Например, женщине весом 55 килограммов рекомендуется выпивать до полутора литров воды. Вместе с тем 100-килограммовому мужчине лучше ежедневно потреблять около 3 литров воды.



Конечно, количество выпиваемой воды также зависит от климата и условий труда и образа жизни. Если жарко, лучше пить больше воды, для того чтобы компенсировать влагу, теряемую с потоотделением. Также больше воды следует выпивать при занятиях спортом или физическим трудом.



Не следует забывать, что вода содержится во всех фруктах и овощах. Например, яблоко на 80 процентов состоит из воды, а помидоры и арбузы – на 90 процентов. Хлеб и другие мучные продукты содержат мало воды. Важно отметить, что, помимо воды и витаминов, овощи и фрукты содержат клетчатку, которая очень полезна для организма, так как способствует выведению токсинов и снижает уровень холестерина.



Прием воды желательно равномерно распределить в течение дня, но лучше ограничить перед сном. Не следует ждать, пока вы почувствуете жажду, которая уже является признаком недостаточности воды. Во время обеда или ужина достаточно выпить по одному стакану воды комнатной температуры.



Как насчет чая, кофе и соков?



Что касается чая или кофе, то лучше их потреблять в умеренных количествах – до двух чашек в день. Недавно проведенные научные исследования в Гарвардском университете показали, что кофеин в умеренных количествах помогает предупредить болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также уменьшить риски диабета 2-го типа, некоторых болезней сердца и даже рака толстой кишки. Однако следует особо отметить, что все это действительно так, если потреблять кофе в умеренных количествах. Излишнее увлечение кофе, наоборот, может оказаться вредным.



Чай содержит некоторые вещества, которые нарушают всасывание железа, важного для клеток крови. Это может вызвать анемию, особенно у молодых женщин, увлекающихся вегетарианской пищей. Поэтому частые чаепития, особенно со сладостями, лучше заменить стаканом чистой воды, которая вас омолодит, придаст больше энергии и настроения.



Говоря о фруктовых соках, я хотел бы отметить, что вместо них лучше всего поесть натуральные фрукты, особенно яблоки. Я стал замечать, что на рынке стали появляться настоящие органические яблоки, которые стали замещать "пластмассовые" китайские. Очень рад за садоводов, которые наконец-то взялись за это нелегкое, но исключительно благородное дело.



Основным отличием яблока от яблочного сока является то, что в яблоке содержится гораздо больше полезных пищевых веществ, в частности клетчатки, которая склонна на некоторое время задерживаться в кишечнике. Это позволяет витаминам и другим пищевым веществам более гармонично всасываться в кровь вместо наплыва сахара, который имеет место, когда мы выпиваем яблочный сок. Даже непереваренные кусочки яблока становятся источником питания для полезных бактерий, содержащихся в нашем кишечнике.



Так что вода – это по-настоящему источник жизни, фонтан молодости и здоровья.



Помимо воды, важными компонентами моей формулы здоровья являются следующие:



Больше двигаться, желательно до легкого пота.

Хорошо высыпаться.

Чаще улыбаться и обниматься.

Наслаждаться пищей, богатой овощами и фруктами.

Полюбить пробиотики.



Данная формула призвана обеспечить многие годы здоровой, активной и качественной жизни.