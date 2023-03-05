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Почему при изменении погоды обостряются болезни

Просмотров:33 Опубликовано: Сегодня, 08:12
Почему при изменении погоды обостряются болезни
Иллюстративное фото
При изменении погоды организм сталкивается с обострением многих заболеваний. Среди них: астма, хронические болезни суставов, сердечно-сосудистые заболевания, травмы головы, хронический синусит, заболевания верхних дыхательных путей и сезонные аллергии. Некоторые люди могут столкнуться и с расстройствами психики и шоковым состоянием. Об этом рассказала врач-терапевт Олеся Савельева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

По словам эксперта, резкая смена температуры воздуха и атмосферного давления – испытание для иммунной и опорно-двигательной систем человека. Поэтому, когда организм пытается приспособиться к погодным изменениям, он ослабевает и сталкивается с обострением заболеваний.

"Одними из самых опасных обострений считаются осложнения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Они могут произойти на фоне резкого повышения атмосферного давления при понижении температуры воздуха. Эти изменения увеличивают риски обострения ишемической болезни сердца, гипертонии и стенокардии", – предостерегла врач-терапевт.

Она отметила, что понижение атмосферного давления при одновременном повышении температуры также опасно для организма.

"При таких погодных условиях в воздухе снижается концентрация кислорода, что может привести к инфаркту и инсульту. В группе риска находятся люди, страдающие хронической гипоксией", – констатировала Олеся Савельева.

Эксперт добавила, поскольку каждый человек по-своему переносит изменения погоды, единственный способ предотвратить осложнения – проконсультироваться с врачом. Он даст рекомендации, как защитить организм, и при необходимости назначит лечение.


Источник: tengrinews.kz
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