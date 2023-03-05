Сильная магнитная буря ожидается 5 марта

В Лаборатории солнечной астрономии 5 марта прогнозируют магнитную бурю. Сила ударов будет достигать четырех баллов, сообщает zakon.kz.



Как отмечают эксперты, сегодня начнется самая долгая буря месяца и она продлится с 5 по 8 марта. Своего пика солнечный шторм достигнет 6-7 марта. Отмечается, что возмущение будет не только затяжным, но и сильным, поэтому самочувствие может ухудшиться не только у тех, кто зависим от погоды, но и более устойчивых к ним людей.



После этого будет небольшое затишье, следующая магнитная буря намечена на 15 марта. Возмещение будет достаточно сильным и многих будут тревожить хронические болезни.



Небольшой всплеск также произойдет 23 марта. Он будет ощутим только для метеозависимых людей.



Завершающий солнечный шторм средней силы пройдет в последний день месяца – 31 марта.