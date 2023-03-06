С 6 марта WhatsApp начнет удалять некоторые аккаунты пользователей

С 6 марта многие аккаунты WhatsApp могут быть удалены навсегда. Удалены будут те личные кабинеты пользователей, которые не были активны определенное время, сообщает Zakon.kz.



По информации портала Primpress, в качестве такого срока называют примерно 120 дней. То есть если в течение этого времени аккаунт человека будет неактивен, его удалят без права восстановления, а доступ ко всем данным, которые там хранились, будет потерян.



В WhatsApp объясняют такую меру необходимостью сохранения общего объема памяти, ведь некоторые данные пользователей хранятся в облачном пространстве. А кроме того, удалять неактивные аккаунты нужно для поддержания нужного уровня безопасности приложения и защиты данных постоянных пользователей.