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С 6 марта WhatsApp начнет удалять некоторые аккаунты пользователей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:14
С 6 марта WhatsApp начнет удалять некоторые аккаунты пользователей
Фото из открытых источников
С 6 марта многие аккаунты WhatsApp могут быть удалены навсегда. Удалены будут те личные кабинеты пользователей, которые не были активны определенное время, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Primpress, в качестве такого срока называют примерно 120 дней. То есть если в течение этого времени аккаунт человека будет неактивен, его удалят без права восстановления, а доступ ко всем данным, которые там хранились, будет потерян.

В WhatsApp объясняют такую меру необходимостью сохранения общего объема памяти, ведь некоторые данные пользователей хранятся в облачном пространстве. А кроме того, удалять неактивные аккаунты нужно для поддержания нужного уровня безопасности приложения и защиты данных постоянных пользователей.


Источник: zakon.kz
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