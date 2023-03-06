Элитные войска присоединились к массовым протестам в Израиле

Элита военно-воздушных сил Израиля отказалась от учений в знак протеста против пересмотра судебной системы в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету Гаарец.
Третий месяц подряд сотни тысяч людей в Израиле продолжают выходить на демонстрации против судебной реформы. Между тем правительство продолжает продвигать реформу, 20 февраля парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе, которая расширяет полномочия кабмина по отбору судей Верховного суда и ограничивает полномочия этого судебного органа по ветированию законов.
На прошлой неделе свой протест выразили резервисты корпуса электронной разведки 8200 - одного из самых элитных и засекреченных подразделений израильской армии.
С аналогичным посылом выступили также резервисты-спецназовцы, танкисты, моряки и пилоты. В знак протеста 37 из 40 пилотов-резервистов 69-й эскадрильи, приписанные к одной из элитных эскадрилий ВВС Израиля, информировали руководство об отказе принимать участие в плановых тренировочных полетах. Летчики пояснили это несогласием с проводимой реформой юридической системы страны. Они заверили, что отказ касается только тренировочных полетов и не затронет оперативную деятельность.
Между тем израильские СМИ сообщили, что у авиакомпании El Al Israel Airlines возникли проблемы с поиском экипажа для полета президента Израиля Биньямина Нетаньяху с государственным визитом в Италию на этой неделе из-за бойкота пилотами судебной перестройки.
Пилоты эскадрильи ранее были задействованы в ряде стратегических операций, в том числе и по уничтожению ядерных объектов в Сирии. Эскадрилья, как отмечают СМИ, является важнейшим участником операций, которые проводятся в воздушном пространстве недружественных Израилю стран.
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