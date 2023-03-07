Суд приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

6 марта Минский городской суд приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает БелТА. Одновременно минский суд вынес приговор в отношении оппозиционера Павла Латушко. Его приговорили к 18 годам лишения свободы.



Тихановскую и Латушко признали виновными в заговоре с целью «захвата государственной власти неконституционным путем», создании и управлении «экстремистским формированием», публичных призывах к захвату власти и иных действиях, «направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», пишет БелТА. Оппозиционеров также признали виновными в возбуждении «социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности», указало агентство.



Процесс над Латушко и Тихоновской проходил заочно. Последняя с августа 2020 года живет в Литве, куда переехала вскоре после завершения президентских выборов в Беларуси. Ее штаб называл отъезд Тихановской из страны вынужденным.



По официальным данным ЦИК, победу на выборах 2020 года одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов, а Тихановская заняла второе место. После объявления результатов выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, которые длились несколько месяцев, но подавлялись силовиками. Правозащитный центр «Весна» сообщал, что с начала избирательной кампании и до конца 2020 года в Беларуси задержали в общей сложности более 33 000 человек.