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Настоящее чудо: погребенный под снегом турист помахал вертолету, и его заметили

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 17:40
Настоящее чудо: погребенный под снегом турист помахал вертолету, и его заметили
Кадры из видео
История чудесного спасения в горах попала на видео и облетела весь интернет, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Daily Mail.

Горнолыжник-любитель пропал среди склонов швейцарских Альп почти месяц назад. В кромешной тьме счастливцу чудом удалось привлечь внимание пролетавшего над ним вертолета. На опубликованных в сети кадрах видно, как замурованный под снегом мужчина из последних сил машет единственной свободной рукой.

Видео совершенно чудесного и даже необъяснимого спасения человека снял фельдшер Матье Ламбер.

"Пропавший мужчина катался на лыжах в районе Лидаирдес, когда 8 февраля на него обрушилась лавина. Семья молодого человека подняла тревогу и вызвала спасательные службы, после того как он так и не вернулся. Группа спасателей сначала проверила автостоянку, с которой мужчина начал свое путешествие. Затем они начали летать по маршруту, о котором он перед выездом сообщил семье. В конце концов команда обнаружила следы на снегу. Чудом они заметили человека, машущего им из-под огромной кучеи снега" - делится деталями спасательной операции издание.

Лавины довольно распространены в Швейцарии: в альпийских кантонах, входящих в состав Швейцарских Альп, ежегодно сходит около 10 000 лавин. Около 80 процентов из них сходят в феврале, марте и апреле. Каждый год лавины уносят жизни более 150 человек во всем мире, передает британский таблоид.



Источник: Tengrinews.kz
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