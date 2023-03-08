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Древнейший алмаз нашли в России

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Древнейший алмаз нашли в России
Алмаз возрастом в 3,6 млрд лет
Самый древний в мире алмаз возрастом в 3,6 млрд лет нашли в Якутии.

Небольшой алмаз из пород кимберлитовой трубки Удачная стал самым древним алмазом в мире из всех известных ученым.

"Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день, возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет", - пояснил глава Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Николай Похиленко.

Алмаз имеет размер 0,3 мм.

Трубка Удачная — месторождение алмазов на севере Якутии. Расположено в 20 километрах от северного полярного круга, в Далдын-Алакитском кимберлитовом поле.

Трубка была открыта в июне 1955 года В. Н. Щукиным в рамках поисковых работ Амакинской геолого-разведочной экспедиции. Позднее для промышленной добычи алмазов неподалёку был построен посёлок (ныне — город) Удачный и горно-обогатительный комбинат (ГОК).


Источник: mk.ru
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