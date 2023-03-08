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Каждая седьмая женщина страдает этим онкозаболеванием: что нужно знать о раке груди

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 18:45
Каждая седьмая женщина страдает этим онкозаболеванием: что нужно знать о раке груди
Фото:elements.envato.com
Ежегодно в Казахстане порядка 5 тысяч женщин заболевают раком молочной железы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Маммолог-онколог Алия Абдрахманова рассказала о первичных мерах профилактики этого онкологического заболевания.

По данным специалиста, рак молочной железы, уже многие десятилетия, не только в Казахстане, но и во всем мире занимает первое место по заболеваемости.

"Ежегодно в Казахстане регистрируется пять тысяч новых случаев рака молочной железы, то есть каждая седьмая женщина у нас страдает этой болезнью. Мы можем минимизировать факторы риска и предупредить развитие этого онкологического заболевания. Но нужно соблюдать несколько простых правил и они доступны для всех", - сказала Алия Абдрахманова.

Вот ключевые рекомендации онколога:

1. Не пренебрегать ежемесячным самообследованием. Каждый год необходимо проходить профилактический осмотр. Молочная железа абсолютно доступна для визуального осмотра.

2. Выполнять скрининговые обследования. В Казахстане доступен скрининг на рак молочной железы для женщин от 40 до 70 лет. Бесплатный скрининг можно пройти в своей поликлинике по месту прикрепления.

3. Избегать стрессов. И это касается не только развития рака молочной железы, но и всего организма в целом.

4. Придерживаться здорового образа жизни, включая правильное питание и отказ от вредных привычек.

5. Беречь молочную железу от травм, в том числе механических.

6. Носить правильно подобранное нижнее белье. Бюстгалтер не должен сжимать и сдавливать грудь, белье должно быть комфортным.

7. Избыточная солнечная инсоляция, чрезмерный загар и ожоги могут быть вредны для молочной железы.

8. С осторожностью пользоваться контрацептивными препаратами. Применять контрацевтивы только по согласованию со специалистом-гинекологом, так как у любого контрацептива есть как показания, так и противопоказания.

9. Поздние роды. К сожалению сейчас рак молочной железы и беременность стали встречаться очень часто, хотя раньше это был нонсенс. Должно быть планирование родов и беременности.

10. Не отказываться от грудного вскармливания ребенка. Специалисты рекомендуют кормить ребенка грудью хотя бы до шести месяцев, если нет других противопоказаний.

11. Исключать хронические заболевания органов женской репродуктивной системы, проводить своевременную диагностику и лечение.

12. Лишний вес. Избыточная масса тела тоже является одним из рисков развития рака молочной железы. Коррекция индекса массы тела должна обязательно соблюдаться.

Таким образом, хотя бы раз в год женщинам рекомендуется посещать гинеколога и маммолога.

На какие изменения молочных желез нужно обратить внимание?

• Изменение размера и формы молочной железы;
• Втяжение соска, отклонение его в сторону;
• Эрозия, мокрота или корочка на соске;
• Выделения из соска;
• Изменение внешнего вида соска;
• Отек, утолщения или опухоли в груди, окружающих тканях или в подмышечной области;
• Постоянная боль в одной части груди, вокруг молочной железы или в подмышечной области.


Источник: tengrinews.kz
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