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Протестующие в Тбилиси вступили в столкновение со спецназом

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 07:35
Протестующие в Тбилиси вступили в столкновение со спецназом
Фото РИА Новости
В Тбилиси участники акции протеста против закона об "иностранных агентах" в ночь на четверг, 9 марта, вступили в столкновение со спецназом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Часть митингующих попыталась сломать ворота во двор здания парламента. Полиция, применяя слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, оттеснила толпу от парламента и с площади перед ним.

Затем демонстранты начали перегораживать улицы баррикадами, некоторые из них забрасывали грузинский спецназ различными предметами.

Спустя некоторое время люди вновь направились к зданию парламента, а спецназ вновь начал разгон и задержания протестующих. По сообщениям очевидцев, противостояние в центре столицы Грузии продолжается.

В среду президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, в эфире телеканала CNN призвала грузинские власти воздержаться от применения силы в отношении протестующих.

К сдержанности призвал власти Грузии и протестующих против закона об иноагентах Госдепартамент США. А президент Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку манифестантов и поблагодарил тех, кто вышел на акцию в Тбилиси с украинскими флагами.

Массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта, после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об "иностранном влиянии", и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта в центре столицы, как и днем ранее, собрались тысячи сторонников оппозиции, недовольных намерением властей принять спорный законопроект. Участники акции потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне.

В рамках закона иноагентами признаются все СМИ и некоммерческие организации, которые более чем на 20 процентов финансируются из-за рубежа. Критики заявляют, что проект документа похож на действующее в России законодательство и отдаляет Грузию от Запада.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 10:07
jokerok, я тоже ничего плохого не вижу. И в этом случае, те же двойные стандарты
Цитата: HiWatch
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

Вот именно! И опять раскачивают беспорядки в других странах!

Критики заявляют, что проект документа похож на действующее в России законодательство и отдаляет Грузию от Запада.

Ох уж эти критики!
Ну удалится Грузия от Запада, и удалится. Есть с кем сблизиться.
 
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  • jokerok
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 09:53
Цитата: mamashapapasha
В России не доказывают что он иностранный агент, а просто клеят ярлык. В Грузии будет тоже самое.

На сколько я понял, по этому закону если есть подозрение что финансы идут из других стран, то человеку или организации даётся определённое время доказать что деньги на счетах это его или например кто то дал в долг с подтверждением, если не сможет предоставить док-ва, то его зачисляют в ин.агенты. К нас в Казахстане если проходишь таможню, то вывоз валюты должно без подтверждение не превышать 10000 долларов сша, если больше то тоже надо показать подтверждение откуда ты их взял.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 09:51
Цитата: jokerok
Может кто-то объяснит что здесь плохого? Я не догоняю.

Все процессы управляемы.
 
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mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 09:43
Цитата: HiWatch
Закон об иноагентах в США, действующий с 1938 года


Поправки сместили фокус закона с пропаганды на политическое лоббирование и сузили значение термина «иностранный агент». С этого момента организация (или лицо) не может быть помещено в базу данных FARA, если правительство не докажет, что он (или он или она) действовал «по приказу, просьбе, под руководством или контролем иностранного руководителя» и доказал, что он занимался «политической деятельностью для или в интересах такого иностранного руководителя, „в том числе посредством“ представления интересов такого иностранного руководителя перед любым агентством или должностным лицом правительства Соединенных Штатов».

Это усложнило бремя доказывания для правительства.


В России не доказывают что он иностранный агент, а просто клеят ярлык. В Грузии будет тоже самое.
 
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HiWatch (Посетители) Сегодня, 09:37
Цитата: jokerok
Может кто-то объяснит что здесь плохого? Я не догоняю

В это цитате всё сказано:
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
Для тех кто не понял Юпитер - США, бык - остальной мир.
 
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  • HiWatch
  • Placida
 jokerok (Посетители) Сегодня, 09:20
Я одного не пойму. Закон об иноагентах в США, действующий с 1938 года, почему-то демократии не мешает. Мешает только аналогичный закон в России и теперь Грузии (там кстати называют этот закон Российским).

Закон по сути позволяет увидеть кто финансируется из-за границы и ограничить их деятельность.
Может кто-то объяснит что здесь плохого? Я не догоняю.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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