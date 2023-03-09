Протестующие в Тбилиси вступили в столкновение со спецназом

В Тбилиси участники акции протеста против закона об "иностранных агентах" в ночь на четверг, 9 марта, вступили в столкновение со спецназом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Часть митингующих попыталась сломать ворота во двор здания парламента. Полиция, применяя слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, оттеснила толпу от парламента и с площади перед ним.Затем демонстранты начали перегораживать улицы баррикадами, некоторые из них забрасывали грузинский спецназ различными предметами.Спустя некоторое время люди вновь направились к зданию парламента, а спецназ вновь начал разгон и задержания протестующих. По сообщениям очевидцев, противостояние в центре столицы Грузии продолжается.В среду президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, в эфире телеканала CNN призвала грузинские власти воздержаться от применения силы в отношении протестующих.К сдержанности призвал власти Грузии и протестующих против закона об иноагентах Госдепартамент США. А президент Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку манифестантов и поблагодарил тех, кто вышел на акцию в Тбилиси с украинскими флагами.Массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта, после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об "иностранном влиянии", и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта в центре столицы, как и днем ранее, собрались тысячи сторонников оппозиции, недовольных намерением властей принять спорный законопроект. Участники акции потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне.В рамках закона иноагентами признаются все СМИ и некоммерческие организации, которые более чем на 20 процентов финансируются из-за рубежа. Критики заявляют, что проект документа похож на действующее в России законодательство и отдаляет Грузию от Запада.