Массовые протесты в Грузии: отозван скандальный законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на фоне массовых протестов приняла решение отозвать из парламента скандальный законопроект об иноагентах, передает Tengrinews.kz.
Об этом говорится в совместном заявлении правящей команды, инициатора законопроекта - общественного движения "Сила народа".
"Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении.
Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок", - говорится в сообщении.
Напомним, массовые протесты в Грузии начались 7 марта, после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об "иностранном влиянии", и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта в центре столицы, как и днем ранее, собрались тысячи сторонников оппозиции, недовольных намерением властей принять спорный законопроект. Участники акции потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне. В рамках закона иноагентами признаются все СМИ и некоммерческие организации, которые более чем на 20 процентов финансируются из-за рубежа. Критики заявляют, что проект документа похож на действующее в России законодательство и отдаляет Грузию от Запада.
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