Стрельбу открыли в центре Баку. Есть жертвы и пострадавшие

#Азербайжан улсын #Баку хотын төв хэсэгт буудалцаан болжээ. Урьдчилсан мэдээллээр гурван хүн шархадсан байна.

pic.twitter.com/YVMzgq19dM — Enkhbat Batmunkh (@enkhbatbatmunk2) March 10, 2023

Как минимум один человек погиб и двое пострадали в результате вооруженного нападения на инкассаторскую машину в центральной части Баку, Азербайджан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Report.az.По информации издания, у входа в супермаркет, расположенный на территории Хатаинского района Баку, было совершено нападение на инкассаторскую машину.В результате вооруженного инцидента один человек погиб и двое получили ранения.Как сообщили изданию в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), вызов на станцию скорой медицинской помощи в связи с инцидентом поступил в 12:21 по местному времени (в 14:21 по времени Астаны).Двое пострадавших в результате происшествия были доставлены в Сабунчинский медицинский центр.В настоящее время им оказываются необходимые медицинские услуги.Один человек скончался на месте происшествия. В МВД пояснили, что погибший не являлся сотрудником полиции.