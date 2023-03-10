Стрельбу открыли в центре Баку. Есть жертвы и пострадавшие

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#Азербайжан улсын #Баку хотын төв хэсэгт буудалцаан болжээ. Урьдчилсан мэдээллээр гурван хүн шархадсан байна.— Enkhbat Batmunkh (@enkhbatbatmunk2) March 10, 2023
pic.twitter.com/YVMzgq19dM
Стрельба в Баку, 3 человека ранены - Видеоhttps://t.co/NqtqGaMzn3 pic.twitter.com/vkAlrX9qxj— QafqazinfoRU (@QafqazinfoRU) March 10, 2023
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