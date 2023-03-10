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Стрельбу открыли в центре Баку. Есть жертвы и пострадавшие

Просмотров:203 Опубликовано: Вчера, 18:31
Стрельбу открыли в центре Баку. Есть жертвы и пострадавшие
Кадр из видео
Как минимум один человек погиб и двое пострадали в результате вооруженного нападения на инкассаторскую машину в центральной части Баку, Азербайджан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Report.az.

По информации издания, у входа в супермаркет, расположенный на территории Хатаинского района Баку, было совершено нападение на инкассаторскую машину.

В результате вооруженного инцидента один человек погиб и двое получили ранения.



Как сообщили изданию в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), вызов на станцию скорой медицинской помощи в связи с инцидентом поступил в 12:21 по местному времени (в 14:21 по времени Астаны).

Двое пострадавших в результате происшествия были доставлены в Сабунчинский медицинский центр.

В настоящее время им оказываются необходимые медицинские услуги.

Один человек скончался на месте происшествия. В МВД пояснили, что погибший не являлся сотрудником полиции.



Источник: Tengrinews.kz
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