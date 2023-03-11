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Плод близнеца извлекли из головы годовалой девочки в Китае

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 08:14
Плод близнеца извлекли из головы годовалой девочки в Китае
Иллюстративное фото: pixabay.com
Хирурги из Китая удалили из мозга годовалой девочки плод ее близнеца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Плод длиной около 10 сантиметров обнаружили в мозге девочки, когда родители отвезли ее в больницу из-за увеличения черепа и проблем с моторикой.

Врачи отметили, что у плода развились верхние конечности, кости и даже ногти. Это означает, что он, вероятно, продолжал расти в течение нескольких месяцев в теле сестры. Это было возможно, так как кровеносная система плода была соединена с системой кровообращения девочки.

Плод близнеца извлекли из головы годовалой девочки в Китае

Фото: Wolters Kluwer Health, Inc.


"Плод в плоде" - это медицинский термин, обозначающий редкое явление, при котором близнецы сливаются в утробе матери и один из них физически развивается внутри другого. Задокументировано всего около 200 случаев "плода в плоде". Их находили в области таза, рта, кишечника и даже мошонки. Случаев, связанных с черепом, насчитывается всего 18. Обычно их находили у младенцев, но несколько случаев были зарегистрированы среди взрослых. После операции по удалению больные обычно полностью выздоравливают.


Источник: Tengrinews.kz
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