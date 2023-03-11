Назван рецепт жиросжигающего напитка

Диетолог Оксана Дмитриева советует обратить внимание на жиросжигающие коктейли. Их легко приготовить дома и результат не заставит себя долго ждать, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на kubnews.
«Главное преимущество коктейлей в том, что если их пить, то не надо ограничивать себя в питании. Можно есть все, что нравится, хотя и в умеренных количествах. Порции должны быть стандартными или слегка уменьшенными», - говорит диетолог.
По ее словам, самым лучшим напитком, «уменьшающим» талию и бедра является настой корицы с медом.
Вам понадобятся: 200 миллилитров холодной кипяченой воды, 1 чайная ложка меда и 0,5 чайной ложки корицы.
Способ приготовления: Добавьте в воду корицу и хорошо взболтайте ее до полного растворения. Затем добавьте мед. И поставьте кувшин в теплое не проветриваемое место, чтобы вода «взяла» максимум пользы из корицы и меда.
Для эффективного результата, принимайте настой 2 раза за сутки по половине стакана. Настаивайте новый напиток каждый день, потому что полезные свойства теряются по истечению 24 часов. Если на поверхности настоя образуется слизь или пленка, поменяйте корицу, которая либо некачественная, либо кассия (китайская пряность). Лучше покупайте корицу в палочках, а для приготовления коктейля самостоятельно измельчайте ее в блендере или кофемолке.
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