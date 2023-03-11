Один из крупнейших банков США обанкротился и закрылся

Silicon Valley Bank, 16-й по величине банк США, обанкротился, он был закрыт калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Associated Press.
Кредитная организация была ориентирована на стартапы.
Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года, банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. Отмечается, что 87 процентов вкладов в кредитной организации не были застрахованы, из-за чего вкладчикам будет сложнее вернуть свои средства.
Почти половина американских технологических и медицинских компаний, ставших публичными в прошлом году после получения раннего финансирования от венчурных фирм, были клиентами Silicon Valley Bank.
Сейчас SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет направлен на компенсации вкладчикам и на погашение задолженности перед кредиторами.
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