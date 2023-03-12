Проводники обратились к президенту Кыргызстана после столкновения поездов в Казахстане

Проводники госпредприятия "Кыргыз темир жолу" обратились к президенту Садыру Жапарову после столкновения поездов в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.Начальник поезда сообщением Бишкек - Самара заявила, что два кыргызских проводника и два пассажира пострадали в результате столкновения их поезда с локомотивом на западе Казахстана. Однако руководство компании, по ее словам, никак не помогло им."Столкновение произошло 5 марта, три вагона сошли с рельсов. В нашем составе было 229 пассажиров и 22 члена бригады. В результате аварии два проводника и два пассажира пострадали. Благодаря оперативной работе поездной бригады пассажиров вовремя эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь. На данный момент эти проводники находятся на лечении в Бишкеке, но со стороны руководства никаких действий не было предпринято.Четыре проводника остались в Казахстане без денег, питания и электроэнергии. Там осталось оборудование на сумму один миллион сомов. Комиссия на место крушения приехала через три дня: столкновение произошло в воскресенье, а наше руководство на станцию "Ак-Тобо" прибыло во вторник. Они осмотрели вагоны и уехали, а проводники остались", - сказала начальник поезда Чолпон Асанова.Позже в "Кыргыз темир жолу" ответили на жалобы проводников и изложили свою версию развития событий."5 марта в 11.08 поступила оперативная информация о нештатной ситуации в госпредприятии. С этого времени начал работу оперативный штаб из числа причастных работников "Кыргыз темир жолу". Оперштаб с соответствующими службами "Казакстан темир жолы" согласовали первоочередной алгоритм действий: местными органами здравоохранения и поездной бригадой оказана доврачебная и медицинская помощь пострадавшим пассажирам, госпитализированных не было.Местными органами власти обеспечено горячее питание пассажиров, поездной и локомотивной бригад. Соответствующими службами "Казакстан темир жолы" обследованы оставшиеся вагоны поезда, и поезд отправлен по дальнейшему маршруту с опозданием на 6 часов 37 минут", - заявили в госпредприятии.Отмечается, что международные нормы в рамках Совета по железнодорожному транспорту устанавливают совместный порядок действий по служебному расследованию при нарушении безопасности движения поездов, которое ведет железнодорожная администрация, где произошла экстремальная ситуация."Кроме этого, в пути следования начальник поезда в оперативном порядке подчиняется руководителям железнодорожных администраций, курирующим пассажирские перевозки. Представители компании вылетели в город Актобе 6 марта. 7 марта в Актобе встретились с четырьмя проводниками отцепленных вагонов и передали денежные командировочные средства, по итогам проводниками не высказаны нарекания или предложения.Для проживания проводников один из отцепленных вагонов снабжен водой и твердым топливом. В установленном порядке оставшимся проводникам будут начислены заработная плата и командировочные выплаты", - сказали в ведомстве.По данным предприятия, на сегодня двух проводников из отцепленных вагонов, прибывших в Бишкек, отвезли в железнодорожную больницу. А заместитель гендиректора "Кыргыз темир жолу" Абдес Анарбеков при встрече с коллективом филиала по обслуживанию пассажиров 9 марта дал поручение руководству филиала внести предложения по поощрению поездной бригады."Вместе с тем заявляем, именно с начальником поезда Чолпон Асановой оперативный штаб был на связи с момента происшествия и в пути следования. Вынуждены сообщить, на данный момент рассматривается ее соответствие занимаемой должности по поступившим материалам транспортной полиции станции "Актобе" о провозе контрабандных товаров и двух безбилетных пассажиров.Асанова своим заявлением дискредитирует устойчивые профессиональные связи с участниками перевозочного процесса пассажирских поездов международного сообщения - дружественными Российскими и Казахстанскими железными дорогами, ее заявление расценивается как попытка избежать ответственности за ее должностные нарушения, выявленные транспортной полицией станции "Актобе" Республики Казахстан", - подчеркнули в ведомстве.Напомним, 5 марта в Актюбинской области с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Бишкек - Самара, после удара с локомотивом. В поезде было более 200 человек, в числе которых граждане России, Кыргызстана и Казахстана. В результате происшествия никто не пострадал.