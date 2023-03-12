В WhatsApp появятся новые и полезные функции

Разработчики мессенджера WhatsApp готовятся внедрить новые и полезные функции, которые сделают процесс пользования более удобным, а также позволят уберечь от мошенников и спамеров, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на ysia.ru.Еще больше эмоджи
В версию для Android 2.23.5.13 разработчики добавили еще 21 смайлик. В настоящий момент они доступны только для группы бета-тестеров, которые вызвались проверить нововведения WhatsApp для Android из Play Store. Однако в ближайшее время обновления станут доступны широкому кругу пользователей.Незнакомцы в чатах
Благодаря новой тестируемой функции теперь станет проще распознавать сообщения от неизвестных контактов. Если в групповом чате появляется незнакомец и пишет вам сообщение, то мессенджер предупредит вас об этом в push-уведомлении. Таким образом, не нужно будет сохранять его контакт, а можно сначала разобраться, кто это.Ограничения на спам-звонки
Также у пользователей в настройках появится возможность отключать звонки с неизвестных номеров, но при этом видеть их в списке вызовов. Назойливым звонящим с рекламой, спамерам и мошенникам теперь будет сложнее получить ответ от пользователей.
«Во времена слива баз данных и доступности информации входящие звонки на смартфон с неизвестных номеров могут быть опасны. Часто звонки раздаются от мошенников, которые обманным путем пытаются заставить человека совершить переводы и раскрыть конфиденциальные данные. 65% наших читателей ответили, что за прошлый год хотя бы раз на уловки аферистов по телефону или Интернету попадались их родственники, друзья или знакомые. Новая функция WhatsApp поможет повысить осознанность пользователей. У человека появится время для осознания произошедшего факта — звонили с незнакомого номера, это могут быть мошенники. Ведь зачастую кражи и обманы происходят, когда во время разговора люди поддаются давлению и действуют на импульсе и эмоциях. Так применяются методы социальной инженерии», — прокомментировал нововведения Сергей Кузьменко, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества.
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