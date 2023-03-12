Китай возобновит выездной туризм в Казахстан

Китай с 15 марта возобновляет туристические поездки в Казахстан и некоторые страны для организованных групп, сообщает Liter.kz.
С 15 марта 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса “авиабилет+отель” для граждан Китая в некоторые страны, – говорится в сообщении Министерства культуры и туризма КНР.
Кроме Казахстана, в список входят Непал, Бруней, Вьетнам, Монголия, Иран, Иордания, Танзания, Намибия, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Сербия, Хорватия, Франция, Греция, Испания, Исландия, Италия, Дания, Португалия, Словения, Бразилия, Чили, Уругвай и ряд других стран.
Ранее руководство Китая объявило о победе над ковидом. Представители Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая отметили, что Китай с ноября прошлого года добился крупной и решающей победы в области профилактики и контроля COVID-19.
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