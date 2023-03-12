Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 13 Марта
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.98 KZT
  • €1 = 471.85 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Китай возобновит выездной туризм в Казахстан

Просмотров:137 Опубликовано: Вчера, 20:25
Китай возобновит выездной туризм в Казахстан
Фото: unsplash.com
Китай с 15 марта возобновляет туристические поездки в Казахстан и некоторые страны для организованных групп, сообщает Liter.kz.

С 15 марта 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса “авиабилет+отель” для граждан Китая в некоторые страны, – говорится в сообщении Министерства культуры и туризма КНР.

Кроме Казахстана, в список входят Непал, Бруней, Вьетнам, Монголия, Иран, Иордания, Танзания, Намибия, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Сербия, Хорватия, Франция, Греция, Испания, Исландия, Италия, Дания, Португалия, Словения, Бразилия, Чили, Уругвай и ряд других стран.

Ранее руководство Китая объявило о победе над ковидом. Представители Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая отметили, что Китай с ноября прошлого года добился крупной и решающей победы в области профилактики и контроля COVID-19.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика