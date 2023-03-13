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Предложено новое средство для легкого и безопасного похудения

Просмотров:263 Опубликовано: Вчера, 18:03
Предложено новое средство для легкого и безопасного похудения
Фото: Robert Thiemann / Unsplash
Цветы розеллы или гибискуса, которые заваривают для чая каркаде, препятствуют образованию жировых клеток в организме, установила группа ученых из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии. Они полагают, что это свойство поможет создать новое средство для легкого и безопасного похудения, пишет Daily Mail.

В исследовании говорится, что содержащиеся в цветах розеллы фенольные экстракты работают наподобие некоторых лекарств для похудения. Они помогают ингибировать пищеварительный фермент липаза, который участвует в расщеплении и усвоении жиров. При подавлении этого фермента, жир не всасывается и покидает организм в виде отходов.

Один из авторов исследования, профессор Бен Адхикари предложил создать на основе экстракта цветов новую пищевую добавку для похудения. По его замыслу, она будет выпускаться в форме небольших шариков, которые можно добавлять, например, в напитки.

Адхикари и его коллеги полагают, что добавка будет не только препятствовать образованию жировых клеток, но и станет безопасной альтернативой другим лекарствам для похудения, которые вызывают побочные действия. Например, тошноту, рвоту и головные боли, на которые часто жалуются люди, получившие «уколы стройности» Wegovy.

Диетолог и исследователь из Медицинской школы Астон в Бирмингеме Дуэйн Меллор предостерегает от поспешных выводов, так как разработка нового препарата находится на ранней стадии. В интервью Daily Mail он отметил, что помимо гибискуса известны другие продукты, содержащие фенольные экстракты, которые не усваиваются организмом.

«То, что работает в пробирке, может не сработать для человека в целом», — предупредил Меллор.

Диетолог добавил, что «натуральное» и «безвредное» совсем необязательно являются синонимами. Будущая добавка для похудения может иметь побочные действия, как и любые другие лекарства.

«Требуется дополнительная работа, чтобы проверить, является ли это безопасным и эффективным средством для лечения людей», — заключил он.

Розелла — цветковое растение из рода гибискус. Его родиной считается Африка, но оно также встречается в Индии и в Таиланде. Россиянам розелла знакома благодаря напитку каркаде, который якобы способен стабилизировать артериальное давление. В 2021 году Кокрановская группа по гипертензии не нашла убедительных доказательств этому утверждению.

Ранее диетолог Ништа Патель перечислила способы похудения без стресса. По ее словам, маленькие столовые приборы, аромат мяты и интервальное голодание помогают сокращать порции и терять вес.


Источник: lenta.ru
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