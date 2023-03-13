Байден выступил перед американцами в связи с банковским кризисом

Президент США Джо Байден начал экстренное выступление 13 марта в связи с банковским кризисом, сообщает Zakon.kz.



Лидер США сказал, что все депозиты доступны америанцам при необходимости, а руководство обанкротившихся банков уволят.



"Американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы США. Руководство обанкротившихся банков будет уволено", – заявил Джо Байден в ходе экстренного выступления в связи с банковским кризисом.



Байден заверил, что налогоплательщики не понесут потерь из-за возникших проблем.



Ранее стало известно о банкротстве одного из крупнейших в США банков Silicon Valley Bank, а также Signature Bank.



Ранее стало известно, что регулирующие органы США защитят всех вкладчиков банка Силиконовой долины, чтобы предотвратить последствия.