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Байден выступил перед американцами в связи с банковским кризисом

Просмотров:278 Опубликовано: Вчера, 18:32
Байден выступил перед американцами в связи с банковским кризисом
Фото: instagram/joebiden
Президент США Джо Байден начал экстренное выступление 13 марта в связи с банковским кризисом, сообщает Zakon.kz.

Лидер США сказал, что все депозиты доступны америанцам при необходимости, а руководство обанкротившихся банков уволят.

"Американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы США. Руководство обанкротившихся банков будет уволено", – заявил Джо Байден в ходе экстренного выступления в связи с банковским кризисом.

Байден заверил, что налогоплательщики не понесут потерь из-за возникших проблем.

Ранее стало известно о банкротстве одного из крупнейших в США банков Silicon Valley Bank, а также Signature Bank.

Ранее стало известно, что регулирующие органы США защитят всех вкладчиков банка Силиконовой долины, чтобы предотвратить последствия.


Источник: zakon.kz
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