Девушка попала в психиатрическую больницу после того, как понюхала духи

По словам родственников, москвичка получила их на улице в подарок от незнакомца на 8 марта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Baza.
Алина стояла в пробке, когда с ней вдруг поравнялась машина незнакомого парня. Он предложил обменяться телефонами и получил отказ, однако не растерялся — и подарил девушке духи. По словам Алины, она не стала их использовать, а всего лишь открыла колпачок и понюхала, после чего привезла домой. Тогда с ней и начали происходить очень странные вещи.
Родные уверяют, что следующие несколько дней Алина провела с резкими перепадами настроения и перестала ходить в колледж. В конце концов, она и вовсе принялась рассказывать дома о неких «эмбрионах, которые выпускают собак». После таких диалогов девушке решили вызвать скорую — теперь она лежит в психиатрической больнице.
Под наблюдением врачей Алина провела уже около недели, однако лучше ей так и не стало. Что произошло с девушкой, до сих пор непонятно — родственники уверяют, что ничего подобного с Алиной раньше никогда не случалось.
В последнее время в мессенджерах ходят слухи о неких людях, которые раздают на улицах российских городов смертельно опасные духи. Впрочем, официальных подтверждений этому пока не было.
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