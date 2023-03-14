Девушка попала в психиатрическую больницу после того, как понюхала духи

По словам родственников, москвичка получила их на улице в подарок от незнакомца на 8 марта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Baza.



Алина стояла в пробке, когда с ней вдруг поравнялась машина незнакомого парня. Он предложил обменяться телефонами и получил отказ, однако не растерялся — и подарил девушке духи. По словам Алины, она не стала их использовать, а всего лишь открыла колпачок и понюхала, после чего привезла домой. Тогда с ней и начали происходить очень странные вещи.



Родные уверяют, что следующие несколько дней Алина провела с резкими перепадами настроения и перестала ходить в колледж. В конце концов, она и вовсе принялась рассказывать дома о неких «эмбрионах, которые выпускают собак». После таких диалогов девушке решили вызвать скорую — теперь она лежит в психиатрической больнице.



Под наблюдением врачей Алина провела уже около недели, однако лучше ей так и не стало. Что произошло с девушкой, до сих пор непонятно — родственники уверяют, что ничего подобного с Алиной раньше никогда не случалось.



В последнее время в мессенджерах ходят слухи о неких людях, которые раздают на улицах российских городов смертельно опасные духи. Впрочем, официальных подтверждений этому пока не было.