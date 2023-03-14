Китай возобновит выдачу всех категорий виз иностранцам

Китай возобновит выдачу всех категорий виз иностранным гражданам, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Министерство иностранных дел Китая сообщило, что с 15 марта начнется выдача всех видов виз иностранцам. В тех районах Китая, где до пандемии не требовалось виз, будет восстановлен безвизовый въезд, заявили в министерстве.



Безвизовый въезд будет возобновлен для иностранцев из Гонконга и Макао, а также стран группы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В крупнейший в мире торговый союз, помимо Китая, входят десять стран: Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос и Камбоджа, а также Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.



Министерство также сообщило, что Пекин снимет ограничения для различных мест, например, для круизных судов острова Хайнань, проходящих через порты Шанхая. Визы, выданные до 28 марта 2020 года, которые все еще действительны, также позволят въехать в Китай.



Китай также добавил еще 40 стран в свой список, для которых разрешены групповые туры, но в него по-прежнему не входят Япония, Южная Корея, Австралия и США.



Новый премьер Ли Цян заявил, что Китаю понадобилось менее двух месяцев, чтобы добиться "плавного перехода" в ответ на COVID-19, и что стратегии и меры страны были абсолютно правильными. Другие страны начали открывать свои границы раньше, однако Китай ослабил свою жесткую стратегию COVID-19 только после того, как во многих частях страны вспыхнули протесты.



Согласно данным Всемирной туристической организации ООН, в 2019 году, до начала пандемии, в Китае насчитывалось 65,7 миллиона международных путешественников. В следующем году этот показатель снизился до 8 миллионов.