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Эксперт перечислила продукты, способные довести до стресса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:22
Эксперт перечислила продукты, способные довести до стресса
Фото из открытых источников
Жизнь современного человека - это один сплошной стресс. Многие люди из-за переживаний склонны к перееданию. Особенно это опасно, если человек находится в состоянии хронического стресса. Пытаясь успокоить свои нервы, есть риск перейти на рацион, состоящий исключительно из сладостей и жирной пищи. При этом, по словам доктора медицины Келли Миддлтон, есть продукты, которые могут только ухудшать ваше состояние из-за резкого скачка уровня кортизола в сочетании с увеличением инсулина, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на rosbalt.ru.

Круассаны и маффины. По словам Миддлтон, эти лакомства богаты сахаром, жирами и рафинированными углеводами, которые только усугубляют стресс, вызванный всплеском кортизола. Кроме того, эта же еда провоцирует выброс инсулина. После такого перекуса вы не только не успокоитесь, но еще и захотите съесть больше сладкого.

Кофе. Иногда этот напиток может повлиять на вашу нервную систему не лучшим образом. Известно, что уровень кортизола (гормон стресса) в организме подскакивает в период между 6 и 10 часами утра, чтобы помочь проснуться. Кофеин также вызывает выброс кортизола. Поэтому чашка кофе с утра, да и в любое другое время дня может резко повысить уровень гормонов стресса и вызвать чувство беспокойства. А еще подтолкнуть вас к тому, чтобы объесться сладким.

Алкоголь. Один из самых популярных и увы, самых вредных способов бороться с высоким уровнем стресса - спиртные напитки. Помимо того, что алкоголь в принципе очень вреден, он еще может спровоцировать и дополнительные выбросы кортизола, — что точно не поможет вам успокоиться. Еще алкоголь ухудшает сон, из-за чего мы становимся более нервными и набираем вес. Наконец, спиртные напитки довольно калорийны.

Фаст-фуд. Гамбургеры, пицца, картошка фри - все это очень вкусно. Однако в таких продуктах много соли, жира и калорий. В итоге и вес наберете, и гормоны стресса подскочат.

Печенье и чипсы. Ультрапереработанная еда, например, печенье, начос, картофельные чипсы и соленые крендельки — это не только калорийные варианты перекуса, с помощью которых легко незаметно наесть лишние килограммы, но еще и продукты, способные увеличить уровень беспокойства и психологического стресса.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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