Эксперт перечислила продукты, способные довести до стресса

Жизнь современного человека - это один сплошной стресс. Многие люди из-за переживаний склонны к перееданию. Особенно это опасно, если человек находится в состоянии хронического стресса. Пытаясь успокоить свои нервы, есть риск перейти на рацион, состоящий исключительно из сладостей и жирной пищи. При этом, по словам доктора медицины Келли Миддлтон, есть продукты, которые могут только ухудшать ваше состояние из-за резкого скачка уровня кортизола в сочетании с увеличением инсулина, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на rosbalt.ru.Круассаны и маффины.
По словам Миддлтон, эти лакомства богаты сахаром, жирами и рафинированными углеводами, которые только усугубляют стресс, вызванный всплеском кортизола. Кроме того, эта же еда провоцирует выброс инсулина. После такого перекуса вы не только не успокоитесь, но еще и захотите съесть больше сладкого.Кофе.
Иногда этот напиток может повлиять на вашу нервную систему не лучшим образом. Известно, что уровень кортизола (гормон стресса) в организме подскакивает в период между 6 и 10 часами утра, чтобы помочь проснуться. Кофеин также вызывает выброс кортизола. Поэтому чашка кофе с утра, да и в любое другое время дня может резко повысить уровень гормонов стресса и вызвать чувство беспокойства. А еще подтолкнуть вас к тому, чтобы объесться сладким.Алкоголь.
Один из самых популярных и увы, самых вредных способов бороться с высоким уровнем стресса - спиртные напитки. Помимо того, что алкоголь в принципе очень вреден, он еще может спровоцировать и дополнительные выбросы кортизола, — что точно не поможет вам успокоиться. Еще алкоголь ухудшает сон, из-за чего мы становимся более нервными и набираем вес. Наконец, спиртные напитки довольно калорийны.Фаст-фуд.
Гамбургеры, пицца, картошка фри - все это очень вкусно. Однако в таких продуктах много соли, жира и калорий. В итоге и вес наберете, и гормоны стресса подскочат.Печенье и чипсы.
Ультрапереработанная еда, например, печенье, начос, картофельные чипсы и соленые крендельки — это не только калорийные варианты перекуса, с помощью которых легко незаметно наесть лишние килограммы, но еще и продукты, способные увеличить уровень беспокойства и психологического стресса.
Оставьте свой комментарий первым.