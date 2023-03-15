В популярной у туристов стране отменили все рейсы из-за забастовки

Воздушное и паромное сообщение в Греции будет прервано 16 марта из-за 24-часовой общенациональной забастовки, организованной несколькими крупнейшими профсоюзами балканской страны, передает Tengritravel.kz со ссылкой на GTP Headlines.



Ожидается, что всеобщая забастовка приведет к отмене всех внутренних и международных рейсов в греческих аэропортах и остановке паромного сообщения. В течение суток 16 марта будут осуществляться только пролеты внутри страны, экстренные посадки и поисково-спасательные рейсы.



К акции протеста присоединятся авиадиспетчеры и работники гражданской авиации. Забастовка затронет около 40 аэропортов на всей территории южноевропейской страны.



"Профсоюзы призывают к повышению безопасности на всех видах транспорта и обвиняют правительство в бездействии на фоне смертоносного крушения поезда близ города Лариса в центре страны 28 февраля", - передает греческое издание.



Тем, кто забронировал билеты на 16 марта рекомендуют уточнить информацию у своих турагентов или связаться с местными властями морских портов для получения дополнительной информации.



Стоит отметить, что о сокращенном графике работы объявили и водители общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы на всей территории Греции будут делать остановки и работать только с 9:00 до 21:00. Электрическая железная дорога, афинское метро и трамвай будут курсировать только с 10:00 до 15:00.



Примечательно, что школьные учителя и юристы также примут участие в 24-часовой забастовке, добавляет источник.