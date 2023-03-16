Магнитная буря накрыла Землю: она оказалась сильнее, чем ожидалось

Череда магнитных бурь – до конца месяца их ожидается пять - накрыла Землю утром 15 марта. Уже с полуночи был зафиксирован рост активности. Сила магнитной бури почти достигла уровня G2, сообщает Zakon.kz.
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, 15 и 16 марта Землю накроют магнитные бури уровня G1. Магнитосфера будет также возбужденной 26, 30 и 31 марта.
Ученые отмечают резкий рост активности Солнца в 2023 году. По состоянию на середину февраля зарегистрировано пять вспышек высшего класса, тогда как за весь 2022 год их было всего семь, а за 2021 год – три. Рост активности Солнца почти на треть превышает прогнозируемый.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5.
Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
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