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Магнитная буря накрыла Землю: она оказалась сильнее, чем ожидалось

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Магнитная буря накрыла Землю: она оказалась сильнее, чем ожидалось
Фото из открытых источников
Череда магнитных бурь – до конца месяца их ожидается пять - накрыла Землю утром 15 марта. Уже с полуночи был зафиксирован рост активности. Сила магнитной бури почти достигла уровня G2, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, 15 и 16 марта Землю накроют магнитные бури уровня G1. Магнитосфера будет также возбужденной 26, 30 и 31 марта.

Ученые отмечают резкий рост активности Солнца в 2023 году. По состоянию на середину февраля зарегистрировано пять вспышек высшего класса, тогда как за весь 2022 год их было всего семь, а за 2021 год – три. Рост активности Солнца почти на треть превышает прогнозируемый.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5.

Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.


Источник: zakon.kz
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