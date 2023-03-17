"Улицы в огне": беспорядки вспыхнули во Франции после повышения пенсионного возраста

Беспорядки вспыхнули во Франции после повышения пенсионного возраста в обход парламента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Сообщается, что улицы крупных городов Франции в огне. После решения властей принять закон, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет без голосования, тысячи людей вышли на улицы и стали сжигать все на своем пути.
Горят машины, мусорные контейнеры, строительные леса и многое другое. Полиция разгоняет толпы из брандспойтов, но протестующие не успокаиваются.
На площади Согласия в Париже ужесточаются столкновения манифестантов с полицией, силовики применили слезоточивый газ, пишет РИА Новости.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн уверена, что пенсионная реформа, против которой протестуют в стране и которую правительство приняло в обход голосования в парламенте, прошла через все необходимые демократические процедуры. Теперь увеличение пенсионного возраста будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода.
Напомним, принятый законопроект должен воплотить в жизнь одно из ключевых предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона - повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Это будет сделано поэтапно к 2030 году.
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