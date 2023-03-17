Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова постепенно улучшается. Его отключили от ИВЛ. Костомаров находится в сознании и разговаривает. Врачи удалили спортсмену трахеостому, сообщает Zakon.kz.



Олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, и она дала положительный результат. Медики сохранили руку спортсмену, рассчитывая на то, что кровоснабжение восстановится. Как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждет длительная реабилитация.



Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова.