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Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил

Просмотров:239 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Состояние российского фигуриста Романа Костомарова постепенно улучшается. Его отключили от ИВЛ. Костомаров находится в сознании и разговаривает. Врачи удалили спортсмену трахеостому, сообщает Zakon.kz.

Олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, и она дала положительный результат. Медики сохранили руку спортсмену, рассчитывая на то, что кровоснабжение восстановится. Как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждет длительная реабилитация.

Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова.


Источник: zakon.kz
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