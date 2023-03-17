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Почти 70 пациентов в США потеряли зрение из-за индийских глазных капель

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:54
Почти 70 пациентов в США потеряли зрение из-за индийских глазных капель
Фото из открытых источников
Медицинский скандал разразился в США: из-за индийских глазных капель люди потеряли зрение, передает Tengrinews.kz.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выявили 68 пациентов в 16 штатах с редким штаммом Pseudomonas aeruginosa. До этой последней вспышки данный штамм никогда не встречался в США. Помимо одного смертельного случая, восемь пациентов потеряли зрение, а четырем из них были удалены глаза хирургическим путем.

Отмечается, что изначально было выявлено 10 различных марок, которые могут быть связаны со вспышкой, сообщили в CDC. В январе и феврале были сняты с продажи капли для глаз, произведенные в Индии и импортированные в США под двумя марками.

В январе CDC призвали людей прекратить использование EzriCare Artificial Tears и Delsam Pharma's Artificial Tears. В следующем месяце компания, владеющая этими марками, - Global Pharma - объявила о добровольном отзыве продукции после официальной рекомендации от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA).

Вскрытые флаконы, взятые у пациентов, по результатам тестирования были признаны содержащими бактерии, сообщили в CDC. Неоткрытые флаконы в настоящее время тестируются, чтобы определить, произошло ли заражение в процессе производства.

На прошлой неделе женщина из Флориды подала в суд на фармацевтическую компанию, утверждая, что инфекция, которой она подверглась после использования их продукта, заставила врачей удалить один из ее глаз. Адвокат женщины обвинил в заражении отсутствие консервантов в глазных каплях.

"Вероятно, есть еще много людей, которые пострадали от инфекции и не знают об этом. Насколько это возможно, мы связались с клиентами, чтобы посоветовать им не продолжать использовать продукт. Мы также немедленно связались с CDC и FDA и заявили о готовности сотрудничать с ними по любым запросам", - сказала адвокат Наташа Кортес.

Представитель компании EzriCare заявил, что на данный момент тестирование не позволило окончательно связать вспышку с их продукцией.

В CDC заявили, что всем, кто использовал отозванные продукты и испытывает симптомы, следует обратиться к врачу. Симптомы включают желтые, зеленые или прозрачные выделения из глаз, дискомфорт или боль, покраснение, помутнение зрения и повышение чувствительности к свету.

На прошлой неделе FDA опубликовало отдельные уведомления об отзыве некоторых глазных капель, распространяемых Pharmedica и Apotex, после того как эти компании заявили, что добровольно изъяли их с полок магазинов. По данным компании Statista, занимающейся исследованиями рынка, в 2020 году глазные капли и средства для промывания глаз использовали около 117 миллионов американцев.

Ранее в Индии задержали трех сотрудников фармкомпании, чей препарат стал причиной смерти детей в Узбекистане.


Источник: Tengrinews.kz
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