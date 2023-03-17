Отключите одну функцию: назван способ резко ускорить работу Windows

В Windows нашли одну не самую важную функцию, отключение которой повышает производительность, передает Tengri Life со ссылкой на Ferra.
Речь идет о Virtualization-Based Security (VBS) - встроенном компоненте, предназначенном для повышения безопасности операционной системы за счет использования аппаратной и программной виртуализаций.
Специалисты провели ряд экспериментов, которые показали, что она снижает производительность системы, особенно при запуске ресурсоемких приложений, таких как игры.
Да, отключение VBS сопряжено с небольшим риском для безопасности, но в то же время авторы исследования предлагают пользователям задуматься над данным вариантом, чтобы ускорить работу ПК.
Отметим, что ранее, в октябре 2021 года, аналогичные результаты были получены нашими коллегами из PC Gamer: редакция отметила 30% увеличения производительности игр после отключения VBS.
Как отмечают эксперты Tomshardware, функция Virtualization Based Security появилась еще в Windows 10 и позже была добавлена в Windows 11.
"Смысл ее работы в том, что VBS изолирует потенциально опасный код в памяти компьютера, предотвращая его выполнение напрямую в операционной системе. С точки зрения безопасности функция полезная. Но вот если у вас слабый компьютер, то рекомендуется отключить безопасность на основе виртуализации в Windows для повышения производительности. Также есть ряд приложений, которые вообще отказываются запускаться, если VBS включена", - говорят эксперты.
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