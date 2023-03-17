Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом говорится в сообщении суда в Twitter, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



МУС обвинил Путина в том, что он несет уголовную ответственность за военные преступления, совершенные в Украине, незаконную депортацию населения (детей) и их незаконного перемещения с оккупированных территорий Украины на территорию России.



Преступления, которые инкриминируют Путину, предположительно, совершались на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года, говорится в сообщении суда.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда, который не признается Россией, об аресте Путина и Львовой-Беловой не имеют для России "никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".



"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - написала она в своем телеграм-канале.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию МУС. "Сама постановка вопроса неприемлема, мы не признаем юрисдикцию этого суда, любые решения его ничтожны с точки зрения права", - цитирует Пескова РИА Новости.



Международный уголовный суд (International Criminal Court, ICC) - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности.



Государства становятся участниками МУС, а преступления, совершенные их гражданами либо на их территории, - подсудными ему, по факту ратификации Римского статута. Во всем мире Римский статут ратифицировали 123 государства.



Среди стран, которые не признают решения МУС, США, Китай, Индия, Израиль, Иран и другие. Казахстан также не подписал и не присоединился к Римскому статуту.



Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его и, таким образом, государством-участником Международного уголовного суда не являлась. При этом Россия сотрудничала с МУС и участвовала в его работе в качестве наблюдателя. В 2016 году Россия вышла из состава МУС - после того, как присоединение Крыма было признано оккупацией.