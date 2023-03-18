Ни в коем случае. Почему в Таиланде нельзя купаться ночью

На пляжах Таиланда установлены специальные опознавательные знаки, которые указывают на то, что купание по ночам запрещено. О том, почему этого нельзя делать и чем может обернуться нарушение, рассказывает Tengritravel.kz со ссылкой на Travel Rambler.



На самом деле ответ на этот вопрос довольно прост - по ночам ввиду отсутствия людей к берегу прибивает различных морских обитателей, и большинство из них могут быть опасны для купающихся. Поэтому в Таиланде ночью вы не увидите ни одного человека в воде.



Морские ежи



Эти морские обитатели - настоящая напасть в Таиланде. У берега днем вы можете их и не встретить, хотя на мелководье они могут прибиться и в середине дня. Как правило, морские ежи лежат на дне целыми скоплениями, поэтому встреча с ними может закончиться очень неприятно.



Опасность морских ежей заключается в иголках. На первый взгляд они кажутся настолько хрупкими и тонкими, что их можно сломать ногой. на самом деле они очень длинные и тонкие, поэтому достать их в случае ранения крайне тяжело.



Кроме того, у некоторых людей может появиться аллергия на яд морских ежей. Сам по себе он не опасен, но в случае реакции может потребоваться медицинская помощь.



Медузы



Встреча с медузой в Черном море покажется детским лепетом, если вас ужалит морской обитатель из Таиланда. В тропических водах есть риск встретиться с самыми опасными медузами в мире - Португальские кораблики и Морские осы. Они легко маскируются в воде днем, а ночью заметить их вовсе невозможно.



Последствия встречи с этими медузами могут быть катастрофическими - сердечный приступ, паралич, проблемы с легкими и летальный исход. В случае встречи с этими медузами нужно очень быстро оказать человеку медицинскую помощь.



Обратное течение



На побережье Таиланда турист может встретиться с обратным течением (тягуном). Довольно часто в СМИ всплывают новости о туристах, которые переоценили свои возможности и их унесло далеко от берега. Днем на пляжах работают спасатели, а ночью купальщика, унесенного в открытое море, могут не заметить.