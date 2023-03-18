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Трамп назвал дату своего ареста и призвал американцев к протестам

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 19:45
Трамп назвал дату своего ареста и призвал американцев к протестам
Фото ©РИА Новости
Экс-президент США Дональд Трамп назвал дату своего возможного ареста по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Миллиардер говорил, что его могут задержать 21 марта. Он также призвал американцев, выйти на протесты в поддержку страны, передает Tengrinews.kz.

"Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Также бывший американский лидер раскритиковал прокуратуру Манхэттена за коррупцию и политизированность и назвал Америку "третьим миром".

"Наша нация сейчас - третий мир и умирает. Американская мечта мертва! Радикальные левые анархисты украли наш выбор президента, и с этим - сердце нашей страны. Американских патриотов арестовывают и держат в заключении как зверей, в то время как преступникам и левакам разрешают бесчинствовать на улицах, убивая и сжигая без всякого наказания. Миллионы проникают к нам через открытую границу. Преступность и инфляция разрушают сам наш образ жизни", - написал Трамп.

Ранее специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января 2021 года штурма Капитолия призвал привлечь экс-президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности.


Источник: Tengrinews.kz
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