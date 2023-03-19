Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 19 Марта
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.79 KZT
  • €1 = 490.51 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

800 тысяч северокорейцев за один день записались на войну с США - СМИ

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 13:55
800 тысяч северокорейцев за один день записались на войну с США - СМИ
© РИА Новости
Сотни тысяч граждан Северной Кореи заявили о своей готовности участвовать в потенциальной войне против США. Только в пятницу в ряды вооруженных сил Пхеньяна вступили или повторно записались около 800 тысяч человек. Об этом пишет северокорейская газета Rodong Sinmun, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноТВ.

Комментируя проходящие сейчас совместные военные учения США и Южной Кореи, издание написало, что "провокации" Вашингтона и Сеула "переходят черту" и что это "нельзя больше терпеть". КНДР стремится продемонстрировать, что она может "одолеть" военный потенциал противника, говорится в статье Rodong Sinmun.

США и Южная Корея с начала года организовали серию военных учений, несмотря на жесткие предупреждения со стороны Пхеньяна.

В понедельник союзники начали крупные военные маневры. Эти 11-дневные учения проводятся в масштабах, невиданных с 2017 года, и включают в себя полевые учения и высадку морского десанта.

Пхеньян рассматривает эти маневры как потенциальную репетицию вторжения на его территорию. В ответ Северная Корея активизировала ракетные испытания, которые она использует как средство предупреждения от дальнейших провокаций на Корейском полуострове.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика