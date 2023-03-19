800 тысяч северокорейцев за один день записались на войну с США - СМИ

Сотни тысяч граждан Северной Кореи заявили о своей готовности участвовать в потенциальной войне против США. Только в пятницу в ряды вооруженных сил Пхеньяна вступили или повторно записались около 800 тысяч человек. Об этом пишет северокорейская газета Rodong Sinmun, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноТВ.



Комментируя проходящие сейчас совместные военные учения США и Южной Кореи, издание написало, что "провокации" Вашингтона и Сеула "переходят черту" и что это "нельзя больше терпеть". КНДР стремится продемонстрировать, что она может "одолеть" военный потенциал противника, говорится в статье Rodong Sinmun.



США и Южная Корея с начала года организовали серию военных учений, несмотря на жесткие предупреждения со стороны Пхеньяна.



В понедельник союзники начали крупные военные маневры. Эти 11-дневные учения проводятся в масштабах, невиданных с 2017 года, и включают в себя полевые учения и высадку морского десанта.



Пхеньян рассматривает эти маневры как потенциальную репетицию вторжения на его территорию. В ответ Северная Корея активизировала ракетные испытания, которые она использует как средство предупреждения от дальнейших провокаций на Корейском полуострове.