Дмитрий Бивол назвал пять лучших боксеров в истории

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу КТРК СПОРТ назвал свою пятерку лучших боксеров в истории спорта, передает Tengri Sport.
"Конечно же, это Мохаммед Али. И даже не как боксер, а как личность огромная. Те же Рой Джонс, Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард - мой любимый боксер. Ну и, конечно же, нельзя в эту пятерку не включить Флойда Мейвезера. Потому что это и боксер, и бизнесмен. Это показатель того, как можно сделать идеальную карьеру без проигрышей", - сказал Бивол.
В профессиональном боксе у 32-летнего россиянина 21 победа и ни одного поражения. В своем последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным решением мексиканца Хильберто Рамиреса.
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