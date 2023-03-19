Самая счастливая страна в мире оказалась лидером по смертности молодых наркоманов

Эксперты ООН вот уже пять лет называют Финляндию самой счастливой страной в мире благодаря развитой системе здравоохранения и образования, низкому уровню преступности и биоразнообразию. Однако за образцовыми картинами деревень скрывается набирающая остроту проблема - молодежная наркомания. Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews, передает Tengritravel.kz.Финляндия является европейским лидером по показателю смертности среди молодых наркоманов. C 2000-х годов число смертей от наркотиков здесь утроилось.В 2022 году почти треть умерших от наркотиков в стране была из возрастной категории до 25 лет. В среднем наркозависимые умирают в Финляндии на десять лет раньше, чем в других странах Евросоюза.Многие передозировки происходят из-за присутствия в организме опасных смесей, к примеру, бупренорфина, бензодиазепинов и алкоголя."Я впервые начал курить марихуану в 12 лет, а в свои 16 лет уже готовил опиумный чай, потом пришла очередь экстази, амфетамина и всего остального. Когда мне было около 20, началась волна умирания. Ребята падали в могилы, как яблоки с дерева", - рассказал корреспонденту телеканала 25-летний финн Нико.В Финляндии лечение проходит лишь 20 процентов тяжелых наркоманов против 70 процентов в соседней Швеции.